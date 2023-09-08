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BBC

بعد موجة الحر الشديد.. "الأرصاد" تكشف موعد تحسن درجات الحرارة

11:48 ص الجمعة 08 سبتمبر 2023
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن أجواء شديدة الحرارة الجمعة لليوم الثاني على التوالي ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 38 درجة مئوية.

وأكدت الأرصاد في بيانها، أن درجات الحرارة تصل على السواحل الشمالية إلى 33 درجة، فيما تكون على جنوب الصعيد 46 درجة.

وأوضحت الأرصاد، أن التحسن النسبي بدرجات الحرارة يبدأ من غدا السبت، لتكون درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة 36 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة.

يذكر أن الهيئة توقعت وجود نشاط للرياح بمناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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طقس حار درجات الحرارة السواحل الشمالية الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى

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