الأرصاد تكشف درجات الحرارة وحالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت الأرصاد في بيانها، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، يسودها طقس حار نهاراً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وأوضحت وجود ارتفاع في نسب الرطوبة ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، وتكون السحب مشمس على أغلب أنحاء الجمهورية، فيما عدا السواحل الشمالية الغربية والشرقية ومدن القناة ووسط سيناء تكون غائم جزئي.

وأشارت الأرصاد، إلى نشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة بجنوب الصعيد، والأمواج على البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل بارتفاع من 1 إلى 1.5 متر، فيما تكون على البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب بارتفاع 1.5 إلى 2.5 متر.

ونرصد درجات الحرارة خلال الساعات القادمة وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى٣٣ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٣١ درجة مئوية

جنوب سيناء ٣٨ درجة مئوية

شمال الصعيد ٣٥ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٤١ درجة مئوية

درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ٢٧ درجة مئوية.