أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى "رعدية" بمناطق متفرقة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
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كتب- محمد أبو بكر:
حددت الأرصاد الجوية الأحد القادم، أول أيام العام الدراسي، موعدًا لـ انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.
وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أن البلاد تشهد خلال الفترة القادمة، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الوجه البحري، ومناطق من سيناء، وجنوب الوجه البحري، وشمال الصعيد.
وأضافت الهيئة، إلى أن الأمطار قد تصل إلى رعدية بنسبة حدوث 20 %، مع ظهور الشبورة المائية بداية من الرابعة وحتى السابعة صباحًا، على مناطق متفرقة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
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