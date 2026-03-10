كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة هاتف محمول من يد كريمته أثناء أدائها صلاة التراويح داخل أحد المساجد بمحافظة الإسماعيلية.

تحديد المتهم وضبطه

وبالفحص والتحري، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية. وتم ضبط المتهم أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبالفحص تبين أنها مُبلغ بسرقتها من أحد الشوارع بدائرة القسم.

اعتراف المتهم بالجريمة

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب واقعة سرقة الهاتف المحمول، كما أقر بسرقة الدراجة النارية، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.