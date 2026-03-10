إعلان

كشف لغز سرقة هاتف فتاة أثناء صلاة التراويح داخل مسجد بالإسماعيلية

كتب : علاء عمران

03:24 م 10/03/2026

ضبط متهم ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة هاتف محمول من يد كريمته أثناء أدائها صلاة التراويح داخل أحد المساجد بمحافظة الإسماعيلية.

تحديد المتهم وضبطه

وبالفحص والتحري، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية. وتم ضبط المتهم أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبالفحص تبين أنها مُبلغ بسرقتها من أحد الشوارع بدائرة القسم.

اعتراف المتهم بالجريمة

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب واقعة سرقة الهاتف المحمول، كما أقر بسرقة الدراجة النارية، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة هاتف فتاة صلاة التراويح الإسماعيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مدبولي للمواطنين: اعذرونا
أخبار مصر

مدبولي للمواطنين: اعذرونا
نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
رياضة محلية

نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات
مصراوى TV

بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات
شعبة المخابز: أسعار الخبز السياحي سترتفع بسبب زيادة السولار والدقيق
اقتصاد

شعبة المخابز: أسعار الخبز السياحي سترتفع بسبب زيادة السولار والدقيق

زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
أخبار المحافظات

زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين