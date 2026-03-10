إعلان

لاريجاني يهدد ترامب: "احذر.. حتى لا يتم القضاء عليك أنت"

كتب : محمد جعفر

03:22 م 10/03/2026

علي لاريجاني

وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، تهديدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا: "احذر، حتى لا يتم القضاء عليك أنت نفسك".

وغرد لاريجاني على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، ردا على تهديد ترامب بمهاجمة إيران "بقوة أكبر بعشرين ضعفا مما تلقته حتى الآن"، إذا عرقلت طهران تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وأضاف لاريجاني أن "إيران، الأمة التي تضحي بنفسها، لا تخشى تهديداتكم الفارغة، حتى من هم أكبر منكم لم يتمكنوا من القضاء على إيران. توخى الحذر، حتى لا يتم القضاء عليك أنت نفسك".

يذكر أن الولايات المتحدة سبق واتهمت إيران بالتخطيط لاغتيال ترامب.

