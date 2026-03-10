إعلان

محافظ الدقهلية يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات التاكسي في المنصورة

كتب : رامي محمود

03:26 م 10/03/2026

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اعتماد التعريفة الجديدة لسيارات التاكسي بنطاق المحافظة لتصبح 15 جنيهًا عند فتح العداد و3.5 جنيه لكل كيلومتر يتم قطعه.

التأكيد على الالتزام والتصدي للمخالفات

وجّه المحافظ أصحاب سيارات التاكسي بالالتزام بالتعريفة المقررة، مشددًا على تكثيف الحملات المرورية للتأكد من التطبيق الفعلي للتعريفة ومنع استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات.

غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين

قرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوى من المواطنين، على الأرقام:
0502314880 – 0502327792 – 0502316644، مع التأكيد على وجود حلول بديلة وسريعة لأي مشكلات طارئة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز.

