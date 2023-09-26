يوفر 100 وظيفة.. "العمل": تنظم ملتقى توظيف لذوى همم في بنك CIB

كتب- محمد أبو بكر:

شاركت وزارة العمل بالتعاون مع بنك CIB اليوم في إفتتاح ملتقى التوظيف الأول لذوي الهمم بجميع محافظات مصر.

أضافت العمل في بيان الثلاثاء، أن الملتقى يوفر 100 فرصة عمل مختلفة في عالم الخدمات المصرفية والمالية، تحت رعاية الوزارة، وعدد من الوزارات والجهات.

وبدأت فعاليات الملتقى اليوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، بأحد الفنادق في القاهرة.

وتضمنت فعاليات الملتقى كلمات إفتتاحية للمشاركين، وألقت خلالها هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، كلمة نيابة عن حسن شحاتة، وزير العمل.

وقدمت هبة، الترحيب للمشاركين، مؤكدة أهمية تنظيم تلك الملتقيات التى توفر مزيد من فرص العمل لذوى الهمم، في ظل الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائمة على مبادئ الحوار الاجتماعي والتواصل مع كافة شركاء التنمية.

ووجهت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، الشكر والتقدير لفريق عمل بنكCIB ، البنك التجارى الدولي، على جهودهم فى هذه المبادرة في توفير فرص عمل لذوي الهمم، بما يتماشى مع سياسة وزارة العمل، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدمج تلك الفئة في المجتمع وسوق العمل للمشاركة في التنمية وإعطاء أهمية خاصة لتلك الفئة.

وأضافت المدير العام، أنه منذ شحاتة، حقيبة الوزارة العام الماضي، فإنه وجه مديريات العمل بالمحافظات بتنفيذ سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم.

ونجحت المديريات من حصر أكثر من 17 ألف منشأة من بين 24 ألف منشاة، ومن خلال ملتقيات التوظيف والتواصل مع شركات القطاع الخاص جرى تعيين أكثر من 11 ألف شاب من ذوى الهمم منذ يناير 2023 حتى الآن.

كما خصصت وزارة العمل، جزء من خطط التدريب المهنى المجانية لتلك الفئة؛ لتدريبهم على مهن يتطلبها سوق العمل، من خلال 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومتنقل تابع للوزارة فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب.

كما تقوم الوزارة بتوفير فرص العمل لذوى الهمم من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص بجدية ومصداقية، ومتابعة تلك الفرص بعد شغلها من خلال الإدارة المختصة بالوزارة.

كما نقلت رسالة مقدمة من وزير العمل للشباب من ذوي الهمم قال فيها : "أقبلوا على العمل بالقطاع الخاص والعمل الحر والمشروعات الصغيرة، وغيروا من ثقافتكم نحو الإعلاء من قيمة العمل".

وألقي حسنى أباظه، المسؤول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى كلمة قال فيها : (لكل منا نقاط قوة يمكن العمل عليها للوصول إلى هدفه وغايته، وبدأ فريق العمل فى تنظيم تلك المبادرة والتي تضمنت العام الماضي توظيف 90 زميل وزميلة فى البنك، كما استنتج البنك من خلال تلك المبادرة أن الخريج يمكن تحسين قدراته لشغل الوظائف).

وتابع أباظة قائلًا: (قمنا بتنظيم دورة تدريبية استفاد منها 60 شاب وفتاة منهم من حصل على فرصة عمل داخل البنك، وأتمنى النجاح لفعاليات الملتقى).

فيما ألقى شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالى، مشيرًا إلى أن فكرة المبادرة لم تكن وليدة اليوم، وإنما جرى العمل عليها خلال العام الماضى حيث تم تنظيم دورات تدريبية لذوي الهمم مع فريق العمل في البنك، ونتج عنها تنمية مهارات بصورة كبيرة وإعطاء تلك الفئة الفرصة كحق اصيل لهم فى العمل والتعلم.

وأوضح أنه، بعد إصدار تعليمات البنك المركزى لكل البنوك المصرية لتأهيل الفروع لتكون مناسبة لتقديم الخدمة لكل فئات المجتمع.

وتابع قائلًا: (بدأنا وحققنا مزيد من النتائج ومستمرين، ومن المهم متابعة نتائج تلك المبادرة واستطلاع الآراء لتحقيق مزيد من التطوير، وهدفنا جميعاً تكرار التجربة في بنوك أخرى، لخوض تجربة التعليم قبل العمل، وليس في القطاع المصرفي فقط وإنما في القطاعات الأخرى؛ لتكون قادرة على استيعاب تلك الفئة مستمدين منهم الإصرار والعزيمة للوفاء باحتياجاتهم".

وفي ختام فعاليات الملتقى، جرى تكريم ممثلي البنك المركزي المصري ووزارة العمل؛ على جهودهم الحثيثة في دعم ذوى الهمم وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في المجتمع، ثم استعراض قصص نجاح بعض الموظفين من ذوي الهمم بالبنك التجاري الدولي والتي وجهوا فيها رسائل للمشاركين بضرورة الاجتهاد والمثابرة للوصول إلى أمانيهم وطموحاتهم.