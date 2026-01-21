إعلان

غدا.. افتتاح معرض "كنوز مطروح" بحديقة الحرية بالزمالك

كتب : محمد نصار

12:04 م 21/01/2026

معرض كنوز مطروح

تستعد محافظة القاهرة لاستضافة معرض "كنوز مطروح – هدية مطروح لكل المحافظات"، خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٥ يناير بحديقة الحرية بالزمالك، تزامنًا مع استعدادات شهر رمضان المبارك، وبمشاركة كبرى شركات ومنتجي التمور والحرف اليدوية بمحافظة مطروح.

وأكد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه واللواء خالد شعيب محافظ مطروح سيشاركان في افتتاح معرض "كنوز مطروح" غدًا، مشيرًا إلى أن المعرض يهدف إلى إبراز المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية التي تشتهر بها محافظة مطروح، إلى جانب تسليط الضوء على المقومات السياحية والاستثمارية للمحافظة، في إطار دعم الحرفيين والصناعات التقليدية، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المحافظات.

وأكد محافظ القاهرة، ترحيب القاهرة بمعرض "كنوز مطروح" الذي يعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المحلية وتشجيع الصناعات الصغيرة والحرف التراثية، بما يعود بالنفع على المواطنين والمنتجين.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل المشغولات اليدوية والتراثية مثل السجاد والكليم والمنسوجات الصوفية والمطرزات والخزف، والمنتجات الغذائية مثل التمور والعسل وزيت الزيتون والمربى، والزيوت والعطور الطبيعية المستخلصة من نباتات الصحراء.

ويعد المعرض فرصة مميزة للمواطنين للتعرف على ثقافة مطروح الغنية وشراء منتجاتها عالية الجودة، كما يتيح للتجار والمستثمرين التواصل المباشر مع المنتجين المحليين واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري.

معرض كنوز مطروح حديقة الحرية بالزمالك محافظة القاهرة الحرف اليدوية

