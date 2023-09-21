بدأ منذ 20 عاما.. طلب إحاطة بشأن تأخر مشروع الصرف الصحي بالباويطي

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تأخر انتهاء المشروع المتكامل للصرف الصحي بمدينة الباويطي وقرى القصر بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة رغم مرور أكثر من 20 عاما على بدء العمل في المشروع.

وأشار النائب، في طلب الإحاطة، إلى أنه في 2003 بدأ العمل بالمشروع تحت إشراف جهاز تعمير الوادي الجديد، وكان مقررا الانتهاء منه في 2007 وهو عبارة عن محطة معالجة برك أكسدة، و3 محطات رفع، وخطوط طرد، وشبكات انحدار، بتكلفة إجمالية 15 مليونا و759 ألفا و809 جنيهات.

وأشار هشام حسين، إلى أنه في يوليو 2010 تم إسناد المشروع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم بالفعل الانتهاء من محطتي الرفع الرئيسيتين بالباويطي والقصر، ومحطة الرفع الفرعية وخطوط الطرد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه في 2022 تم إسناد المشروع مرة أخرى إلى شركة قها للصناعات الكيماوية، واستكملت شبكة انحدار القصر وتركيب المواسير بطول 2.8 كم بينما المتبقي 3.2 كم.

وتابع النائب في طلب الإحاطة: أما شبكة الانحدار بالباويطي تم الانتهاء من تنفيذ 24.5 كم من أصل 32.5 كم، إلا أنه حتى الآن لم يتم تشغيل المشروع.

وطالب هشام حسين، وزارة الإسكان، بتحديد موعد زمني عاجل للانتهاء من المشروع الذي استمر قرابة 20 عاما، قائلا: كل هذا التأخير يمثل إهدارا للمال العام، نظرا لتغير الأسعار بصورة كبيرة منذ بداية العمل في 2003.​