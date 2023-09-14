جولة تفقدية لأمين المجلس الأعلى للآثار بالقلعة

178 جناحًا بمساحة 6 آلاف مترًا.. مدبولي يفتتح المعرض الرئيسي "أهلا

كتب- محمد شاكر

قام الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار بزيارة تفقدية للوقوف على سير أعمال الترميم القائمة بجبخانة محمد على، وذلك تمهيدا لوضعها على الخريطه السياحية.

كما تفقد أعمال التطوير التى تتم بقلعة صلاح الدين الأيوبي ومدى جاهزيتها لاستقبال السائحين خلال الموسم السياحى الشتوى القادم.

أيضا تفقد مشروع ترميم مسجد سليمان باشا الخادم المعروف بجامع سارية الجبل تمهيدا للافتتاح الوشيك.

وذلك بمرافقه الدكتور أبوبكر عبدالله رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية، وعاطف الدباح المشرف على المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد الصعيدى مدير المكتب العلمى للأمين العام، والدكتور محمد عكاشه مدير متابعة المشروعات بمكتب الأمين العام.