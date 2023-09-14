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طحن أقراص حمض الفوليك وإضافتها للشامبو.. ما خطورة ذلك بعد تزايد الاستخدام؟

11:13 ص الخميس 14 سبتمبر 2023

هيئة الدواء المصرية

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كتب- أحمد جمعة:

علقت هيئة الدواء المصرية، على اتجاه البعض لطحن أقراص حمض الفوليك، وإضافتها لعبوة كاملة من الشامبو، واستخدامها بشكل يومي؛ معتقدين أن ذلك يعد مفيدًا للشعر من حيث الكثافة وتنشيط البويصلات، ومنع الشيب وإعطاء اللمعان.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، الخميس، إنه لا يمكن ضمان سلامة المنتج في حال تم خلطه مع مواد كيميائية أو مستحضرات دوائية دون الأخذ بالاعتبار حسابات السمية والتغيرات الحمضية التي تؤثر على بيئة البكتيريا الموجودة بالشعر.

وأكدت أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.

سوق مصراوى

هيئة الدواء المصرية طحن أقراص حمض الفوليك الشامبو

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