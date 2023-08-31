"المراجعة النهائية" و"موقف السلام" على موقع "الساحة"

القاهرة - مصراوي:

أعلنت "شبكة الشرق الأوسط للإرسال" MBN عن شراكة جديدة بين موقع "الساحة" وصانعي المحتوى المصريين البارزين هادي بسيوني وآيه شعيب. وتتمثل هذه الشراكة بإنتاج برنامجين هما "المراجعه النهائية" و"موقف السلام" يعرضان على موقع "الساحة" ومنصات التواصل الاجتماعي التابعه له.

ينطلق برنامج "موقف السلام" في السابع من أيلول/سبتمبر الحالي وهو برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم آية شعيب حول الصحة النفسية وأهمية العناية بها والتخلص من الوصمة المتعلقة بالأمراض النفسية وانعكاسها على الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية. شعيب كاتبة حائزة على جوائز مختلفة بعد أن وثقت رحلتها مع الاكتئاب في كتاب "السلام الأسود". تقدم شعيب محتوى حول الصحة النفسية لمئات آلاف المتابعين على فيسبوك، إنستاغرام ويوتيوب.

أما "المراجعه النهائية" فيبدأ عرضه في الثامن من أيلول/سبتمبر الحالي وهو برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم هادي بسيوني يتناول موضوعات مختلفة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول السينما، الرياضة، الفنون وغيرها بأسلوب شيق وفريد. بسيوني مخرج شاب عرف بإنتاجه مجموعة من البرامج الناجحة على قناة يوتيوب مثل "وجهة نظر" مع الممثلة علا رشدي.

رئيس شبكة "الشرق الأوسط للإرسال" بالوكالة التي تدير قناة "الحرة" ومنصة "الساحة" حسان الشويكي قال: "يسرنا التعاون مع بسيوني وشعيب. إن المحتوى الرقمي الذي تم إنتاجه في هذه الشراكة والموجه إلى الشباب ملائم جداً للمضمون الفريد الذي تقدمه "الساحة" للجمهور المصري".

أطلق موقع ومنصات "الساحة" عام 2018 للاهتمام بالقصص الإنسانية التي تهم المصريين. وفاز الموقع بالعديد من الجوائز من بينها "ويبي" و"تيلي" و"مهرجانات نيويورك للتلفزيون والأفلام" وجوائز "كان" للإعلام وأخرى من نقابة الصحافيين المصريين.

شبكة "الشرق الأوسط للإرسال" (MBN) مؤسسة إعلامية غير ربحية تأسست عام 2004 تمولها الحكومة الأميركية من خلال هبة مقدمة من الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM)، وهي وكالة فيدرالية تعمل على حماية الاستقلالية والنزاهة المهنية لإعلاميي المؤسسة.