حياة كريمة تعلن نسب إنجاز المشروع القومي في مراكز أسيوط
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أعلنت مؤسسة حياة كريمة نسب إنجاز المشروع القومي حياة كريمة بمحافظة أسيوط في مراكز ابنوب، أبوتيج، أسيوط، الفتح، ديروط، ساحل سليم، منفلوط، صدفا.
وبلغت نسب التنفيذ لعدد 2712 مشروع فى المحافظة على مستوى 8 مراكز انتهت المؤسسة من 163 مشروعا بساحل سليم ، كما أن عدد المشروعات الجارية يبلغ 71 مشروعا بإلإضافة إلى مشروعات اقتربت نسبة تنفيذها من 70% فى ساحل سليم.
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