الحكومة: 12 منطقة استثمارية تحتضن 1200 مشروع باستثمارات 66.3 مليار جنيه

كتب : محمد أبو بكر

03:26 م 05/05/2026

الاستثمار

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن المناطق الاستثمارية في مصر تُعد أحد أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم النمو الاقتصادي، من خلال توفير بيئة أعمال متكاملة تسهّل إقامة المشروعات وتيسر إجراءات التأسيس والتشغيل.

12 منطقة استثمارية تحتضن 1200 مشروع باستثمارات 66.3 مليار جنيه

وأضاف المركز، أن الدولة تمكنت من إنشاء 12 منطقة استثمارية عامة موزعة على مواقع استراتيجية مختلفة، تضم أكثر من 1200 مشروع بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو 66.3 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه المناطق أسهمت في توفير نحو 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن المناطق الاستثمارية تتميز ببنية تحتية متطورة ووحدات صناعية كاملة المرافق وجاهزة للتشغيل، إلى جانب إتاحة التراخيص من خلال جهة واحدة بإجراءات ميسرة، ما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات.

وتابعت: يعكس هذا النموذج نجاح الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يدعم توجهات التنمية الشاملة.

