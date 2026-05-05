استعرض جهاز حماية المستهلك، برئاسة إبراهيم السجيني، جهود الجهاز في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين خلال شهر أبريل، في إطار المتابعة المستمرة لأداء المنظومة الرقابية.

وأكد رئيس الجهاز، بحسب بيان، الثلاثاء، استمرار رفع درجة الاستعداد واليقظة في جميع القطاعات، مع تكثيف التواجد الميداني لمواجهة أي ممارسات غير منضبطة أو استغلال للمواطنين، مشددًا على التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات تمس حقوق المستهلكين.

نتائج الحملات الرقابية خلال أبريل

أوضح أن الحملات الرقابية التي تم تنفيذها خلال أبريل بلغت 730 حملة على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 7,765 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1,801 قضية متنوعة، من بينها نحو 1000 قضية تلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، بإجمالي مضبوطات تُقارب 16 طنًا من السلع.

كما تم ضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب منتجات مجهولة المصدر، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

كيف تعامل "حماية المستهلك" مع شكاوى المواطنين؟

أشار “السجيني” إلى أن الجهاز تلقى 16,862 شكوى من المواطنين في مختلف القطاعات، إلى جانب 78 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار، حيث تم التعامل معها وفق آليات الفحص السريع والتدخل الفوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أن منظومة الشكاوى شهدت تفاعلًا متزايدًا من المواطنين، بما يعكس تنامي الوعي بدور الجهاز وفاعلية قنوات التواصل المختلفة.

قرارات مجلس الإدارة لصالح المستهلكين

أضاف أن مجلس إدارة الجهاز أصدر 12 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه، كما تم إحالة 13 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات الجهاز.

كما تم البت في عدد من طلبات التصالح المقدمة من الشركات، في إطار تطبيق القانون بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك واستقرار السوق.

حملات مفاجئة وضبط مخالفات جسيمة

في سياق متصل، أشار رئيس الجهاز إلى تنفيذ حملات مفاجئة أسفرت عن ضبط مخالفات متعددة، من بينها تلاعب بالأسعار وتداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق وضمان استقرارها.

كما تم ضبط مخازن غير مرخصة بمحافظة الجيزة لتصنيع منتجات من مواد مجهولة المصدر، حيث جرى التحفظ على كميات كبيرة من السلع المخالفة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

منظومة رقابية متكاملة لضبط السوق

أكد “السجيني” أن الجهود الرقابية ارتكزت على منظومة عمل متكاملة تشمل تكثيف الحملات، والرصد الميداني للأسعار، وسرعة التعامل مع الشكاوى، وتفعيل قرارات مجلس الإدارة، بما يسهم في إحكام السيطرة على الأسواق وتعزيز الانضباط بها.

وشدد على أن الجهاز يتعامل مع المتغيرات الاقتصادية بمنظور استباقي لمنع استغلالها في فرض زيادات غير مبررة أو الإضرار بقواعد المنافسة، مع مواصلة تطوير أدوات الرقابة لضمان حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق.