نجح مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، مساء أمس الإثنين 4 مايو 2026، في رصد وتوثيق ظاهرة اختفاء إحدى النجوم خلف الكوكب القزم "هاوميا" (Haumea)، حيث اختفت إحدى النجوم عن الأنظار لمدة 38 ثانية بسبب مرور الكوكب القزم هاوميا من أمامها، وهذا ما يُسمى فلكيًا بظاهرة الاحتجاب، وقام المرصد بإرسال نتائجه إلى الجهات العالمية ذات العلاقة.

احتجاب نجمي استثنائي يعيد حسابات العلماء

قال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، إن هذا الاحتجاب غاية في الأهمية، لأن الكوكب القزم هاوميا الذي يدور حول الشمس في مدار يقع خلف كوكب نبتون، بالقرب من الكوكب القزم بلوتو، يمتلك قمرين وله حلقات أيضًا.

وأضاف: وتُعد ظاهرة الاحتجاب فرصة ذهبية نادرة لدراسة كل هذه الظواهر، فضلًا عن أهميتها في تحديد قطر الكوكب وتنقيح مداره، ودراسة غلافه الجوي، سواء بالتوقيت الدقيق للاحتجاب أو بالتحليل الطيفي له.

وتابع "عودة": ولذلك نُظمت حملة عالمية لرصد هذه الظاهرة مساء يوم أمس، وبحسب الموقع الرسمي للحملة فقد سجل في الحملة 106 راصدين، معظمهم في أوروبا، ومن المنطقة العربية سجلت خمسة مراصد في هذه الحملة، اثنان في الإمارات، وواحد في السعودية، وواحد في مصر، وواحد في المغرب، ويبين الموقع الرسمي للحملة نجاح 4 مراصد في العالم برصد هذه الظاهرة، وهي المبينة باللون الأخضر في الخريطة المرفقة، ومن ضمنها مرصدان عربيان، هما مرصد الختم الفلكي في الإمارات ومرصد العمري في السعودية، وقد تُضاف مراصد أخرى لاحقًا بعد إرسال نتائجهم.

اختفاء نجمة لمدة 38 ثانية بسبب الكوكب القزم

بينت نتائج أرصاد مرصد الختم الفلكي أن النجمة قد اختفت في الساعة 20:16:05 بتوقيت غرينتش، وبقيت مختفية لمدة 38 ثانية إلى أن ظهرت مرة أخرى في الساعة 20:16:43، وقد كان لافتًا جدًا للنظر أن النجمة اختفت لجزء من الثانية في الساعة 20:15:51 أي قبل الاختفاء الرئيس للنجمة بحوالي 14 ثانية، وهذا الاختفاء إما بسبب حلقات الكوكب القزم أو بسبب أحد أقماره، مع ترجيح الحلقات، لأن نفس هذا الاختفاء حدث مرة أخرى بعد ظهور النجمة بحوالي 11 ثانية.

ويبين المخطط المرفق كيفية اختفاء النجمة، بحيث أن المنحنى باللون الأزرق هو سطوع النجمة قبل وأثناء وبعد الاحتجاب، ويلاحظ كيفية انخفاض المنحنى الفجائي قبل الاحتجاب بحوالي 14 ثانية، ثم الاحتجاب الرئيس، ثم معاودة الانخفاض في صورة واحدة بعد الاحتجاب بحوالي 11 ثانية. والمنحنيات الثلاثة الأخرى في المخطط هي سطوع لمعان النجوم المرجعية في الصور، والتي تبدو ثابتة طيلة عملية الرصد.

الأمر الثاني اللافت للنظر، وفق "عودة"، هو أن مدة الاحتجاب كانت أقل من جميع التوقعات السابقة، فقد بلغت مدة الاحتجاب من مرصد الختم حوالي 38 ثانية، ولكن إذا عدنا إلى التوقعات السابقة، فقد كانت هناك ثلاثة توقعات:

- الأول يشير إلى أن منتصف الاحتجاب سيحدث في الساعة 20:16:07 ومدة الاحتجاب 88 ثانية، وهذا التوقع افترض أن قطر الكوكب هو 2224 كم.

- الثاني أشار إلى أن منتصف الاحتجاب سيكون في الساعة 20:16:42 وأن مدة الاحتجاب 119 ثانية، وافترض أن قطر الكوكب هو 3020 كم.

- الثالث أشار إلى أن منتصف الاحتجاب سيكون في الساعة 20:16:42 وأن مدة الاحتجاب 55 ثانية، وافترض أن قطر الكوكب هو 1380 كم.

وتساءل مدير المركز: هل تعني نتيجة الاحتجاب أن قطر الكوكب الفعلي هو أقل من 1380 كم؟ أم أن مسار الاحتجاب قد كان منزاحًا إلى الشمال أو الجنوب؟ قد يكون من المبكر الآن إعطاء أي استنتاج، خاصة قبل الاطلاع على نتائج المراصد الأخرى، ولكن إن صح هذا التوقع فهذا يعني أن الاحتجاب لم يكن مرئيًا من شمال بلاد الشام وجنوب الجزيرة العربية، مما جعل الرصد من هذه الدول أمرًا غاية في الأهمية.

وواصل: وبالنسبة لمدة تعريض الصور أثناء الرصد، فهذا يعتمد على الهدف من الرصد، فمن المنطقة العربية كان التركيز العلمي في الرصد على رصد احتجاب الكوكب القزم للنجم الرئيس، وبالتالي فإن زمن التعريض الأمثل لكل صورة هو ما بين نصف ثانية إلى خمس ثوانٍ، ولكن النجم الذي اختفى يوم أمس هو في حقيقة الأمر نجم ثنائي وهناك مرافق صغير وخافت للنجم الرئيس، وحتى الآن لا يُعرف على وجه الدقة موقعه، فإن كان شمال النجم الرئيس فإن احتجاب النجم المرافق كان مشاهدًا من أوروبا، وأما إن كان في الجهة الأخرى فإن احتجاب النجم المرافق كان مشاهدًا من جنوب أفريقيا، وهذا الرصد يحتاج إلى عدة صور في الثانية الواحدة، إلا أن المنطقة العربية لم تكن ضمن نطاق هذا الاحتجاب للنجم المرافق يوم أمس.

ونجح مرصد الختم الفلكي في رصد هذه الظاهرة باستخدام تلسكوب بقطر 14 بوصة، وكاميرا فلكية عالية الحساسية، ونظرًا لأن توقيت الاحتجاب بدقة عالية مهم جدًا، فقد تم استخدام جهاز فلكي مخصص لتوقيت الاحتجابات، بحيث يلتقط الوقت من الأقمار الصناعية ويعالج مقدار التأخير داخل دوائر الحاسوب ليعطي في النهاية الوقت الدقيق حتى أقرب 0.001 ثانية.

ويبين مقطع الفيديو المرفق كيفية اختفاء النجمة، وهي النجمة الخافتة التي تظهر في أسفل يمين الصورة، وتجدر الإشارة إلى أنه عند اختفاء النجمة فقد أصبح بالإمكان رؤية الكوكب القزم هاوميا في مكان النجمة المختفية كنقطة صغيرة باهتة جدًا، إذ إن لمعان الكوكب هاوميا أخفت من النجمة المحتجبة بمقدار 2.7 قدر.

هذا وقد قام مرصد الختم الفلكي ببث حي ومباشر للظاهرة عبر مختلف حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.