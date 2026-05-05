ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.12% عند مستوى 52557 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 230.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 112.6 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 117.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.65% عند مستوى 51973 نقطة، بختام جلسة أمس الأثنين.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بنسبة 20%، ليغلق على سعر 297.6 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 248 جنيهًا.

وصعد سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 16.87%، ليغلق على سعر 137 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 117.22 جنيه.

وزاد سهم مطاحن ومخابز الاسكندرية بنسبة 11.02%، ليغلق على سعر 77.6 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 69.9 جنيه.

وصعد سهم مطاحن مصر الوسطي بنسبة 10.64%، ليغلق على سعر 113.33 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 102.43 جنيه.

وارتفع برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.57%، ليغلق على سعر 2.29 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.09 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 9.55%، ليغلق على سعر 129.78 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 143.49 جنيه.

وتراجع سهم حق اكتتاب شركة جنوب الوادى للاسمنت-1 بنسبة 8.54%، ليغلق على سعر 3.75 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.1 جنيه.

وانخفض سهم تنمية للاستثمار العقاري بنسبة 3.92%، ليغلق على سعر 4.9 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 5.1 جنيه.

وتراجع سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 3.41%، ليغلق على سعر 32.88 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 34.04 جنيه.

وهبط سهم اكتوبر فارما بنسبة 3.35%، ليغلق على سعر 384.79 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 398.13 جنيه.