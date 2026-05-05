في لفتة إنسانية رائعة تعكس عمق التقدير لقيمة المعلم ودوره في بناء الأجيال، نظم طلاب ومعلمو مدرسة الشهيد عمر حموده جاد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الواسطى التعليمية بمحافظة بني سويف، ممراً شرفياً لتكريم علي حسن كبير معلمي المدرسة، تقديراً لمسيرته التعليمية الحافلة بالعطاء.

من المنزل إلى المدرسة.. لحظة وفاء مؤثرة

انطلق الممر الشرفي من أمام منزل المعلم "علي حسن"، والذي يبعد عن المدرسة بنحو 100 متر، وصولاً إلى باب المدرسة، حيث اصطف الطلاب والمعلمون على جانبي الطريق في مشهد مهيب، حاملين مشاعر الحب والعرفان، ومرددين كلمات الشكر والتقدير، في تعبير صادق عن امتنانهم لما قدمه من علم وجهد عبر سنوات طويلة.

حضور قيادات المدرسة وهيئة التدريس

وكان في استقبال المعلم داخل المدرسة، هيئة التدريس بقيادة "إيمان أبو سريع" مديرة المدرسة، و "شيماء خليفة" وكيلة المدرسة، إلى جانب جميع العاملين، الذين حرصوا على المشاركة في هذه اللحظة المميزة التي جسدت روح الأسرة الواحدة داخل المدرسة.

رسالة تقدير لدور المعلم

ويأتي هذا التكريم تقديراً لما قدمه المعلم من جهود مخلصة في خدمة العملية التعليمية، حيث يُعد نموذجاً يُحتذى به في الإخلاص والتفاني، بعدما أسهم في تعليم أجيال متعاقبة، وغرس القيم والمبادئ في نفوس طلابه.

مشهد يعكس قيمة الوفاء

وأكد المشاركون أن هذا الممر الشرفي لم يكن مجرد احتفال، بل رسالة وفاء وعرفان لكل معلم مخلص، ودليل حي على أن الأثر الطيب والعطاء الصادق يظلان راسخين في وجدان الطلاب مهما تعاقبت السنوات.