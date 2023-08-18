ارتفاع الرطوبة والقاهرة 33 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت



كتب محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت، على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يشهد غدا السبت، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على سانت كاترين وأمطار خفيفة ورعدية على حلايب وشلاتين.

كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

درجات الحرارة غدا السبت:

القاهرة: العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 23 درجة.

مطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج: العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.