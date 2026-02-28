إعلان

الإعلام: بيان وشيك من البترول عن انعكاس الأزمة الإقليمية على الطاقة في مصر

كتب : عمرو صالح

09:19 م 28/02/2026

وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان

كتب- عمرو صالح:
أعلنت وزارة الدولة للإعلام للرأي العام المصري، ومتابعي الشؤون المصرية في الخارج، أن وزارة البترول والثروة المعدنية سوف تصدر بعد وقت قصير، بيانا إعلاميا يوضح بدقة وشفافية انعكاسات الأزمة الإقليمية الحالية على أوضاع البترول والغاز في مصر ومصادرها.

وأكدت الوزارة أن البيان سيتضمن كافة الإجراءات التي جهّزتها الوزارة استعدادا لمواجهة الموقف الراهن، وذلك ضمن حزمة السياسات التي اعتمدتها الحكومة منذ بدء نذر هذه الأزمة وأعلن عنها الدكتور رئيس مجلس الوزراء حينها.

اقرأ أيضا:

الرئيس السيسي يؤكد لملك البحرين رفض مصر لأي انتهاك لسيادة الدول العربية

الرئيس السيسي يؤكد لولي العهد السعودي: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

