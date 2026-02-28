كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة الدولة للإعلام للرأي العام المصري، ومتابعي الشؤون المصرية في الخارج، أن وزارة البترول والثروة المعدنية سوف تصدر بعد وقت قصير، بيانا إعلاميا يوضح بدقة وشفافية انعكاسات الأزمة الإقليمية الحالية على أوضاع البترول والغاز في مصر ومصادرها.



وأكدت الوزارة أن البيان سيتضمن كافة الإجراءات التي جهّزتها الوزارة استعدادا لمواجهة الموقف الراهن، وذلك ضمن حزمة السياسات التي اعتمدتها الحكومة منذ بدء نذر هذه الأزمة وأعلن عنها الدكتور رئيس مجلس الوزراء حينها.



