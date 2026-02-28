بالفيديو.. إيران تستهدف مناطق حيوية في البحرين بطائرات مسيرة

وكالات

أظهرت مقاطع فيديو تم تحديد موقعها جغرافيًا والتحقق منها من قبل شبكة CNN الأمريكية طائرات "شاهد" إيرانية وهي تضرب عدة مواقع حيوية في البحرين، والتي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.

ويُظهر أحد المقاطع، الذي شاركته في الأصل مجموعة أبحاث المصادر المفتوحة "فايتوكس"، طائرة "شاهد" وهي تصيب الطوابق العليا من برج "إيرا فيوز" في المنامة، وهو برج سكني شاهق يقع على بُعد نحو ميل واحد من قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية. وتُظهر لقطات ما بعد الهجوم المبنى وهو مغطى بالدخان.

Disturbing Visuals:🚨 Iranian drone strikes high-rise residential buildings in Bahrain. pic.twitter.com/X6oZO0l1uK — Suresh Somu (@being_suria) February 28, 2026

وفي وقت سابق السبت، قال مركز الاتصال الوطني البحريني، أن المملكة تصدت لعدد من الصواريخ التي تم رصدها في المجال الجوي، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين الباسلة تعاملت معها بنجاح.

كما أكدت البحرين وفقا للبيان الصادر السبت، أن الجهات المختصة تتابع التطورات، لضمان حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

ويهيب المركز في بيانها بالجميع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الوطني.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، البدء في إخلاء مواطنين من مدينة الجفير والتي استهدفتها الصواريخ الإيرانية صباح اليوم السبت.