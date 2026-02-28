إعلان

بالفيديو.. إيران تستهدف مناطق حيوية في البحرين بطائرات مسيرة

كتب : مصراوي

09:38 م 28/02/2026

إيران تستهدف مناطق حيوية في البحرين بطائرات مسيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أظهرت مقاطع فيديو تم تحديد موقعها جغرافيًا والتحقق منها من قبل شبكة CNN الأمريكية طائرات "شاهد" إيرانية وهي تضرب عدة مواقع حيوية في البحرين، والتي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.

ويُظهر أحد المقاطع، الذي شاركته في الأصل مجموعة أبحاث المصادر المفتوحة "فايتوكس"، طائرة "شاهد" وهي تصيب الطوابق العليا من برج "إيرا فيوز" في المنامة، وهو برج سكني شاهق يقع على بُعد نحو ميل واحد من قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية. وتُظهر لقطات ما بعد الهجوم المبنى وهو مغطى بالدخان.

وفي وقت سابق السبت، قال مركز الاتصال الوطني البحريني، أن المملكة تصدت لعدد من الصواريخ التي تم رصدها في المجال الجوي، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين الباسلة تعاملت معها بنجاح.

كما أكدت البحرين وفقا للبيان الصادر السبت، أن الجهات المختصة تتابع التطورات، لضمان حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

ويهيب المركز في بيانها بالجميع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الوطني.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، البدء في إخلاء مواطنين من مدينة الجفير والتي استهدفتها الصواريخ الإيرانية صباح اليوم السبت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحرين هجمات على الخليج الحرب على إيران هجمات إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر يكشف رد فعل كامويش بعد استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري
رياضة محلية

مصدر يكشف رد فعل كامويش بعد استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري
"الزمالك هو الفريق الأقوى".. لاعب الأهلي مروان عطية يرد على أسئلة رامز جلال
دراما و تليفزيون

"الزمالك هو الفريق الأقوى".. لاعب الأهلي مروان عطية يرد على أسئلة رامز جلال
قرار قضائي بشأن محاكمة المتهمين بترويع طفلي أحمد عز وزينة
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن محاكمة المتهمين بترويع طفلي أحمد عز وزينة
رويترز: 44 صاروخا و8 مسيرات إيرانية استهدفت قطر حتى الآن
شئون عربية و دولية

رويترز: 44 صاروخا و8 مسيرات إيرانية استهدفت قطر حتى الآن
مسؤول إسرائيلي: حصلنا على صورة لجثة خامنئي
شئون عربية و دولية

مسؤول إسرائيلي: حصلنا على صورة لجثة خامنئي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران ترد