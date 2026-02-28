إعلان

بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. إلى إين تتجه أسعار الذهب؟

كتب : دينا خالد

10:00 م 28/02/2026 تعديل في 10:00 م

قال لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسواق العالمية تتحرك بالخوف قبل الواقع، وعيونها تنظر للمشهد وتنتظر هل ستكون مجرد ضربات أمريكية لإيران أم ستكون حرب معها؟

وأضاف المنيب، لمصراوي، أنه بالتأكيد سيكون هناك تأثير علي أسعار الذهب إرتفاعاً نتيجة للحرب لأنه في لحظات الحروب وعدم اليقين تفقد رؤس الأموال الثقة في الاستثمارات صناعة وتجارة وتذهب لشراء الذهب للتحوط فيه كقلعة آمنة، وبالتالي يزيد الطلب وترتفع أسعاره.

وأوضح المنيب، أن استمرار ارتفاع الأسعار محكوم بقوة رد الفعل الإيراني وزمن استمرار الحرب فكلما إزداد رد الفعل زادت الأسعار.

وأوضح المنيب، قائلا: "أي مقدار ارتفاعات في الأسعار ستحكمه قوة رد الفعل الإيراني من عدمه على المصالح الأمريكية و الاسرائيلية".

وأشار المنيب، أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الضربة الأمريكية تمت اليوم وهو أجازة نهاية الإسبوع للبورصات العالمية التي يتتداول بها الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي بنحو 330 جنيها خلال تعاملات اليوم، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 إلى7340 جنيها مقابل 7010 جنيها بنهاية تعاملات الأمس.

ويرى المنيب، أنه نظراً لوجود ردود أفعال إيرانية علي ارض الواقع في الخليج تجعل من احتمالات زيادة الأسعار بشدة مع افتتاح البورصات العالمية يوم الاثنين أمر أكيد جعل الأسعار تزيد في جميع أسواق العالم نظراً لزيادة الطلبات محلياً أمام إنعدام العرض.

شعبة الذهب أسعار الذهب الضربات الأمريكية الإيرانية إيران وأمريكا الحرب على إيران

