أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الكثير من المواطنين يربطون ارتفاع الضغط بالصداع، على الرغم من أن هذا الكلام ليس صحيحًا، لأن انخفاض الضغط قد يصاحبه صداع أيضًا، مشيرًا إلى أن صداع الضغط المنخفض يكون في الكثير من الحالات أشد وأصعب من الصداع المصاحب للضغط المرتفع.

وقال جمال شعبان خلال تقديمه برنامج "حتى يتبين" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الصداع عارض ومؤشر لأشياء أخرى، وليس دليلًا دقيقًا على ارتفاع الضغط، موضحًا أن الكثير من أصحاب الضغط العالي يعيشون لسنوات كثيرة دون أعراض أو تأثير، ولذلك يُسمى الضغط المرتفع «القاتل الصامت»، ما يستدعي الحذر الدائم منه.

وأضاف أنه يقدم نصائح طبية، من ضمنها أن يعرف كل شخص قياس ضغط دمه، موضحًا أن الضغط المثالي هو 120 على 70، لكن إذا كان أعلى من 130 على 80 يُعتبر ضغط الشخص مرتفعًا، مشيرًا إلى أن انخفاض الضغط أيضًا من المشكلات الصحية في بعض الأوقات مثل الضغط العالي.

وتابع جمال شعبان أن على أصحاب الضغط بنوعيه (المرتفع والمنخفض) متابعة طبيب بانتظام للحفاظ على القلب، مؤكدًا أن تجاهل قياس الضغط أو الاعتماد على الصداع كمؤشر وحيد قد يؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة، داعيًا المواطنين إلى الوعي والفحص الدوري لتجنب المضاعفات.

وأكد أن الضغط المرتفع يُعد "قاتلًا صامتًا" لأنه قد لا يظهر أعراضًا واضحة لسنوات، مما يجعله أكثر خطورة، مشددًا على أهمية قياس الضغط بانتظام والالتزام بالعلاج والمتابعة الطبية للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

