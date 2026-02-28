وجّهت السلطات الإماراتية، رسائل نصية عاجلة إلى كافة المواطنين والمقيمين على أراضيها، تحثهم فيها على "البقاء في الداخل" وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى.

ووفقا لما أفادت به وسائل إعلام إماراتية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت، شددت السلطات الإماراتية على ضرورة متابعة المنصات الرسمية لانتظار التعليمات الجديدة، في إجراء احترازي يعكس خطورة الموقف الميداني.

حالة استنفار شاملة

جاءت هذه التحذيرات الرسمية تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، حيث استهدفت الهجمات المسيرة عددا من المنشآت الحيوية في دول الجوار، مما دفع الأجهزة الأمنية الإماراتية لتفعيل خطط الطوارئ القصوى لضمان سلامة السكان وتجنب أي تجمعات في المناطق المفتوحة.

وقد وسعت إيران دائرة استهدافاتها لتشمل دول "الكويت والإمارات وقطر"؛ ردا على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، حيث طالت الضربات منشآت حيوية ومطارات دولية في قلب منطقة الخليج، ما أدى إلى ارتباك شديد في حركة الملاحة الجوية الإقليمية.

تصعيد إيراني غير مسبوق

هذا التصعيد الإيراني "غير المسبوق" ضد الأهداف الأمريكية والمنشآت الحيوية في الخليج، يضع النظام الأمني الإقليمي أمام "اختبار مصيري"، في وقت تشير فيه كافة المؤشرات الميدانية إلى أن دائرة النار مرشحة للتوسع، لتشمل جبهات جديدة لم تكن ضمن حسابات الصراع التقليدية.