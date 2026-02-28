إعلان

201 قتيل ضحية الهجمات في إيران ومجزرة بمدرسة بنات بميناب

كتب : محمود الطوخي

09:40 م 28/02/2026

هجوم أمريكا على إيران

كتب- محمود الطوخي
أفادت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وسائل إعلام إيرانية بمقتل 201 شخص وإصابة 747 آخرين جراء الهجمات في إيران.
وذكر الهلال الأحمر الإيراني، أن هذه الضربات الأمريكية والإسرائيلية استهدفت 24 محافظة.

ضحايا مدرسة ميناب

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن محافظ مقاطعة ميناب محمد رادمهر، قوله إن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة للبنات ارتفع إلى 63 طالبا على الأقل، إلى جانب إصابة 92 جريحا. وأشار المحافظ إلى أن هناك ضحايا آخرين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

إدانة عباس عراقجي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على موقع "إكس" إن المبنى المدمر هو مدرسة ابتدائية للبنات في جنوب إيران، موضحا أن الموقع تم قصفه في وضح النهار عندما كان مكتظا بالتلاميذ الصغار.

تحقيق القيادة المركزية

و قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز، إنهم على علم بالتقارير المتعلقة بتضرر المدنيين نتيجة العمليات العسكرية الجارية في إيران.

وأكد هوطينز، أن القيادة تأخذ هذه التقارير على محمل الجد وتجري تحقيقا فيها، مضيفا أن حماية المدنيين لها أهمية قصوى، وأنهم سيواصلون اتخاذ جميع الاحتياطات المتاحة لتقليل مخاطر وقوع أضرار غير مقصودة.

إيران وأمريكا قصف مدرسة إيرانية ضحايا القصف الأمريكي مدرسة البنات الإيرانية الحرب على إيران إسرائيل وإيران

أخبار

المزيد

رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران ترد