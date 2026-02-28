إعلان

متحدث الوزراء: خطط طوارئ جاهزة لاستقبال الطائرات في الأجواء المصرية

كتب : حسن مرسي

08:27 م 28/02/2026

المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع بشكل مستمر الاحتياجات الأساسية للمواطنين والقطاعات الحيوية بالدولة.

وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر كوّنت مخزونًا استراتيجيًا من السلع الغذائية الأساسية يكفي لعدة أشهر، بما يتجاوز احتياجات السوق، مع التأكيد على انتظام توافر السلع وعدم وجود زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأضاف أن الجهات الرقابية وفي مقدمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك ووزارة الداخلية المصرية، تتابع الأسواق بشكل لحظي، وتتدخل فورًا في حال رصد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.

وأشار إلى أن الحكومة تتابع كذلك انتظام عمل المرافق الأساسية، بما في ذلك إمدادات المواد البترولية ومرفق الكهرباء، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء عقد اجتماعات صباحية مع الوزراء المعنيين للاطمئنان على استقرار الأوضاع في مختلف القطاعات.

وتابع الحمصاني أن وزارة الطيران المدني أصدرت بيانات بشأن المتابعة المستمرة للأوضاع، وأن وزير الطيران يتابع من غرفة العمليات خطط الطوارئ الموضوعة مسبقًا، بما في ذلك استقبال الطائرات التي قد تغير مسارها إلى الأجواء المصرية نتيجة التطورات الإقليمية.

وأكد المتحدث أن الدولة أعدت خططًا وسيناريوهات للتعامل مع مختلف الاحتمالات منذ فترة، مشددًا على أن الحكومة تمتلك المرونة الكافية للتعامل مع أي تداعيات محتملة، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين دون تأثر.

