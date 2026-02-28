إعلان

الجيش الأمريكي: هدفنا في إيران هو تفكيك الجهاز الأمني للنظام

كتب : محمود الطوخي

09:27 م 28/02/2026

الأدميرال براد كوبر

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إن الهجوم على إيران بمشاركة شركائها، يهدف إلى تفكيك الجهاز الأمني للنظام الإيراني، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تشكل تهديدا وشيكا.

أهداف الهجوم على إيران

وأشارت "سنتكوم"، إلى أن أهداف الهجوم تشمل منشآت القيادة والسيطرة التابعة للحرس الثوري، وقدرات الدفاع الجوي الإيرانية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، والمطارات العسكرية.

وأوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، طبيعة التحركات فائلا: "لقد أمر الرئيس باتخاذ إجراءات جريئة، وجنودنا وبحارتنا وطيارينا ومشاة البحرية وحراسنا وخفر السواحل الشجعان يستجيبون للنداء".

نتائج الهجوم على إيران

وأكدت القيادة المركزية في تقييمها الأولي أنه "لم ترد أي تقارير عن وفيات أمريكية أو إصابات مرتبطة بالقتال" خلال العمليات العسكرية.، مشيرة إلى أن "الأضرار التي لحقت بالمنشآت الأمريكية ضئيلة ولم تؤثر على العمليات".

بطول 2 كيلو.. "دهب" تجمع العالم على أطول مائدة إفطار سياحية -صور
وزير الصحة يوجه بتسريع توريد مفاصل الركبة والحوض لإنهاء قوائم الانتظار
مصدر يكشف رد فعل كامويش بعد استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تحقيق المكاسب بالتعاملات المسائية
بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. إلى إين تتجه أسعار الذهب؟
