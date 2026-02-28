قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إن الهجوم على إيران بمشاركة شركائها، يهدف إلى تفكيك الجهاز الأمني للنظام الإيراني، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تشكل تهديدا وشيكا.

أهداف الهجوم على إيران

وأشارت "سنتكوم"، إلى أن أهداف الهجوم تشمل منشآت القيادة والسيطرة التابعة للحرس الثوري، وقدرات الدفاع الجوي الإيرانية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، والمطارات العسكرية.

وأوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، طبيعة التحركات فائلا: "لقد أمر الرئيس باتخاذ إجراءات جريئة، وجنودنا وبحارتنا وطيارينا ومشاة البحرية وحراسنا وخفر السواحل الشجعان يستجيبون للنداء".

نتائج الهجوم على إيران

وأكدت القيادة المركزية في تقييمها الأولي أنه "لم ترد أي تقارير عن وفيات أمريكية أو إصابات مرتبطة بالقتال" خلال العمليات العسكرية.، مشيرة إلى أن "الأضرار التي لحقت بالمنشآت الأمريكية ضئيلة ولم تؤثر على العمليات".

