الحرب بدأت.. توفيق عكاشة: أنا رجل سياسة مش مخاوي ولا عراف

كتب : محمد أبو بكر

08:51 م 28/02/2026

توفيق عكاشة

علق الإعلامي توفيق عكاشة على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة ضد إيران، مؤكدًا موقفه: "هل أنا كذاب أو عراف أو مخاوي؟ طبعًا لا".

وأضاف "عكاشة"، بحسب منشور له عبر "فيس بوك"، السبت: أنا رجل سياسة ومهنتي الإعلام، حاصل على الدكتوراه في الإدارة وباحث سياسي وباحث اجتماعي وباحث في العقائد الدينية الثلاثة".

وأوضح: "كل عام وأنتم بخير، بدأت الحرب.

كان كتب الإعلامي توفيق عكاشة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، السبت الماضي: نجلس مراقبين كيف سيكون العالم يوم السبت القادم، هل سوف يتم التنفيذ أم سيتم ذهاب أحد أكبر زعماء العالم إلى جوار ربه.

وأضاف "عكاشة": ننتظر ونراقب كيف ستكون الأيام من يوم السبت.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع فيديو نُشر على موقع "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية "واسعة النطاق" في إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نقلًا عن مصدر مقرّب من الرئاسة أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قيد الحياة.

وأضافت الوكالة أن بزشكيان "بصحة جيدة"، وذلك في منشور مقتضب عبر تطبيق تليجرام.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة ضربات إسرائيلية وأمريكية مشتركة استهدفت مواقع استراتيجية وأمنية داخل إيران، في إطار حملة عسكرية واسعة تهدف إلى استباق التهديدات المحتملة.

