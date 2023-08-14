أجواء لطيفة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء



كتب– محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء.

وأوضحت الأرصاد في بيانها، أن طقس الثلاثاء حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وأشارت إلى ظهور السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء، ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً.

لفتت الأرصاد إلى وجود اضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تكون من 50 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر، ويكون ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

درجات الحرارة

وفيما يلي ننشر تفاصيل درجات الحرارة الثلاثاء بحسب بيان الأرصاد:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء: العظمي 32 والمحسوسة 35 مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 40 والمحسوسة 42 مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

