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BBC

اضطراب في الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

11:23 م السبت 08 يوليه 2023
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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كتب- محمد شاكر :

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأحد، على كافة الأنحاء.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما حذرت الهيئة من وجود اضطراب في الملاحة على شواطئ البحر المتوسط، في مناطق مطروح والعلمين والضبعة والإسكندرية ودمياط.

درجات الحرارة غدا.

القاهرة الكبرى: العظمى 35 والصغرى 23.

الوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية: ومدن القناة ووسط سيناء العظمى 33 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 38.

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طقس حار درجات الحرارة القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس

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