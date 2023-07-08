اضطراب في الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب- محمد شاكر :

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأحد، على كافة الأنحاء.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما حذرت الهيئة من وجود اضطراب في الملاحة على شواطئ البحر المتوسط، في مناطق مطروح والعلمين والضبعة والإسكندرية ودمياط.

درجات الحرارة غدا.

القاهرة الكبرى: العظمى 35 والصغرى 23.

الوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية: ومدن القناة ووسط سيناء العظمى 33 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 38.