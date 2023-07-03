بعد استغاثة جوري بكر.. أول تعليق من السياحة على بيع زجاجة المياه بـ٢٠٠ جنيه في الساحل الشمالي

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بعد عيد الأضحى.. تعرف على الإجازات المتبقية في عام 2023

كتب- محمد عمارة:

قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشأت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية: إن أسعار الخدمات في المنشآت السياحية يتم تنظيمه وفقًا لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات "الجاتس" المطبقة في مصر منذ عام 1975، موضحًا أن هناك بعض المنشآت التي تقدم خدمة سياحية لا تخضع لرقابة وزارة السياحة فهناك بعض الأماكن يقتصر الرقابة بها لوزارة التنمية المحلية، وأماكن آخرى لأجهزة المدن التابعة لها.

وأضاف "عامر" في تصريح خاص لمصراوي، أن عملية التسعير في المنشآت السياحية يتم من خلال قيام المنشأة بتقديم قائمة أسعار الخدمات وما تقدمه من مشروبات ووجبات إلى وزارة السياحة ويتم تقييمها والموافقة عليها وبعد ذلك يتم محاسبة المنشأة التي تخالف قائمة أسعارها المعتمدة.

وردًا على تصريحات الفنانة جوري بكر، بخصوص انتقادها للأسعار في الساحل الشمالي، قال عامر إن على الفنانة التقدم بشكوى عبر رقم الهاتف المختصر 19654، وتتقدم بكل التفاصيل الخاصة بالشكاوى وسيتم التحقيق فيها وفقًا القواعد المعمول بها من الجهات الرقابية بالوزارة، مناشدًا عدم التحدث فى الشكاوى بشكل مطلق فمن لديه شكوى محددة يذكرها وميعاد حدوثها سواء كانت قرية سياحية أو فندق وذلك حتى يتسنى للجهات المعنية تحديد المخالفة.

وعلقت الفنانة جوري بكر، على غلاء أسعار بعض المطاعم والمحلات في الساحل الشمالي، خلال قضائها إجازة العيد هناك.

وكتبت "جوري"، عبر خاصية القصص القصيرة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": " الموضوع كبر وكويس إني فتحت عين الناس على حاجات كتير بتحصل، كان بالنسبالي الموضوع مش هزار علي فكرة، انا كنت بتكلم بجد.. انا برضوا إنسانة طبيعية زي أي حد، بتعب أنا وجوزي ومتغربين عشان نعيش عيشة كريمة لينا ولأولادنا .. بنتعب عشان نجيب فلوس، والناس اللي مفكرة اننا بناخد ملايين، أنا أدفع براحتي لكن ليه أحس إني بتسرق؟".

وأضافت: "اللي بتنقدني وبتقول إيه يا فنانة ما تدفعي ولو معكيش متروحيش، لأ مش هدفع انا ازازة مياه بالسعر ده ولا ساندوتش برجر بـ 375 جنيها ولا قهوة .. على فكرة دي مش مياه بس ده أكل وشرب ولبس أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.. فين حماية المستهلك في أسعار بعض الأماكن اللي في الساحل؟، الناس نفسها تنبسط في ناس تانية عايشة على قفا ناس تانية والهبل كتير".

وكانت قبل أيام، انتقدت الفنانة جوري بكر الأسعار المبالغ فيها خلال قضائها عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي برفقة زوجها ونشرت عدد من الفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي "انستجرام" وهاجمت البائعين هناك.

وعلقت "جوري" قائلة: "أقول وأفضفض ولا أسكت وأستمتع أصل أنا لو مقولتش هيحصل لي حاجة في نفسيتي وأنا نفسيتي اليومين دول مش مستحملة الصراحة بس الواحد لما يفضفض بيرتاح بس أنا ممكن أرتاح وغيري يتضايق وأنا مضطرة أجي الساحل عشان جوزي بيحب الساحل".

واستكملت: "بكره الحاجات اللي بتحصل في الساحل ولولا أنك بتحب الساحل والله ما كنت جيت في قلة أدب بتحصل في الأسعار والعيال الصغيرة الجيل اللي طالع ده ايه العيال البجحة الغلسة دي وأي مكان هدخله مش هيعجبني أسعاره هفضحه على السوشيال ميديا".

وأضافت: "أنتوا حرفيا بتسرقوا الناس وبتستغلوهم عشان يومين تلاتة جايين ينبسطوا فيهم ليه اجيب ازازة مياه من على البحر بـ 200 جنيه .. ليه حضرتك مياه من الجنة".

يذكر أن جوري بكر قدمت شخصية "وداد" ضمن أحداث مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان وإخراج محمد سامي، وعرض بموسم دراما رمضان الماضي 2023.

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