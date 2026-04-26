الثلاثاء.. منتدى المستقبل يناقش "الطريقة المثلى لإنتاج المشاعر"

كتب : محمد لطفي

05:00 ص 26/04/2026

ديوان (الطريقة المثلى لإنتاج المشاعر) للشاعر أسامة

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة ديوان (الطريقة المثلى لإنتاج المشاعر) للشاعر أسامة حداد.

ويناقش الديوان الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب والناقد سيد الوكيل، وتدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.

وذلك في تمام السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، 28 أبريل 2026.

وقد صدر ديوان (الطريقة المثلى لإنتاج المشاعر) عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويعد الديوان التاسع في مسيرة الشاعر.
وأسامة حداد شاعر، وروائي مصري، أصدر من قبل ثمانية دواوين شعرية، من بينها: ( ألعاب صغيرة)، و(شرور عادية)، و(أن تكون شبحا)، و(العشوائي)، و(متاح للمشاهدة)، وغيرها.
ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.
ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة.

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب بوسط البلد.

الشاعر أسامة حداد يسري عبدالله سيد الوكيل

