تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب: فشل مفاوضات إسلام أباد يعني الحياة من هنا لآخر 2026 ظلام

حذر الإعلامي عمرو أديب، من فشل المفاوضات بين أمريكا وإيران، واصفا إياه بالكارثة التي تهدد العالم بأكمله.

محمد علي خير: سيناء ملحمة وطنية كبرى بدأت من نكسة 67 وحتى حرب أكتوبر

أكد الإعلامي محمد علي خير، أن الاحتفال بمرور 44 عاما على تحرير سيناء ضروري لأن نسبة الشباب دون 35 عاما تبلغ 65% من السكان ولم يعاصروا فترات الصراع.

أحمد موسى يعلق على استقبال قادة أوروبا وقبرص للرئيس السيسي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما يجمع مصر بالأشقاء العرب كبير جدا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لم تتأخر يوما عن تلبية أي مطالب عربية.

تامر أمين: أغنية شيرين الجديدة ليست فرحًا بل شجن يعكس ألمًا داخليًا

قال الإعلامي تامر أمين، إن أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة ليست أغنية فرح أو رقص، بل أغنية شجن وحزن تحمل رسالة إنسانية عميقة.

خبير طاقة: إرسال كاسحات ألغام أمريكية لمضيق هرمز شبه مستحيل

قال الدكتور ممدوح سلامة، خبير الطاقة والنفط العالمي، إن إرسال كاسحات ألغام أمريكية إلى مضيق هرمز شبه مستحيل حاليا بسبب احتمال استهدافها بالصواريخ الإيرانية.