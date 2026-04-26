الأرصاد تصدر بيان عاجل بشأن طقس الساعات المقبلة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن الوضع الجوى الأن شهد دخول الجبهة الباردة والرياح الشمالية الغربية مما أدى إلى انخفاض في درجات الحرارة.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أن هناك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأكدت أنه من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح خلال ساعات الليل حتى اليوم الأحد 26أبريل، إذ يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

يذكر أن الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أكدت في وقت سابق، أن أمس السبت، شهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية.

وأوضحت غانم، أن درجة الحرارة سجلت 34 درجة على القاهرة، ووصلت في بعض المناطق إلى 40 درجة.

وأضافت أن وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيحسن الأحوال ويخفض الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجات، متوقعة أن تسجل العظمى اليوم الأحد 27 درجة.

وأشارت إلى أن يوم الاثنين سيشهد انخفاضا ملحوظا في الحرارة، لتتراوح العظمى بين 27 و28 درجة طوال الأسبوع.

وشددت على أنه من المتوقع نشاط للرياح اليوم الأحد، قد يثير الرمال والأتربة مع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل وتمتد لبعض المناطق الداخلية ومناطق من القاهرة الكبرى.