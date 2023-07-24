الرطوبة تصل لـ 95%.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة بمعظم المحافظات الأسبوع الجاري

كتل شديدة الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة مستمرة على مدار هذا الأسبوع وسط استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت في تصريحات لمصراوي، أن البلاد مستمرة في التأثر بمنخفض الهند الموسمي ومعه الكتل الهوائية القادمة من على البحر المتوسط وهذه الكتل تكون شديدة الحرارة محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة والتي تتجاوز أحيانا 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مقابل 75% إلى 90% بالقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

وتابعت: "درجات الحرارة على القاهرة اليوم 38 درجة والمحسوسة 41 درجة، بينما تصل الحرارة المحسوسة على مناطق الجنوب 45 درجة".

وأكدت أن الأجواء في هذا الأسبوع ستكون شديدة الحرارة رطبة نهارا في معظم المحافظات، وسيكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة ودرجات الحرارة ليلا، وتكون الأجواء مائلة للحرارة رطبة في معظم الأنحاء.