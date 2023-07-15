محافظ القاهرة يبحث منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة بالعاصمة

كتب- محمد نصار:

التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مع المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، لعرض ومناقشة ومتابعة منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة بالمحافظة.

شارك في الاجتماع، حازم الأشموني، سكرتير عام محافظة القاهرة، ومحمود فخر الدين، رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي بوزارة الاتصالات، والمهندسة رحاب فج النور، مدير إدارة الاستشارات الفنية ومدير مشروع أصول وأملاك الدولة بوزارة الاتصالات، ومديرو حماية أملاك الدولة وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الإدارات المعنية بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء مناقشة وعرض التكليفات الصادرة في هذا الشأن لحصر أصول الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة.

وأشار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى أن الهدف من المنظومة تتمثل في حصر أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة والمؤجرة لزيادة موارد الدولة والمحافظة من خلال تحصيل الإيرادات وإدارة المنشآت والممتلكات الخاصة بالدولة، حيث سيتم استغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين بكل القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها.

وتابع: نعمل جميعا في أجهزة الدولة المختلفة من أجل خدمة المواطنين في كل القطاعات وتلبية احتياجاتهم بالشكل الذي يساهم في دفع عجلة التنمية ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.​