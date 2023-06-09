شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية.. وفرص سقوط أمطار على هذه المناطق

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تستقر الأحوال الجوية على معظم المدن والمحافظات وتنتهي التقلبات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، بينما يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع طقس غائم جزئيا على معظم أنحاء الجمهورية.

وتأتي درجات الحرارة غدا وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 34 - 22

- أكتوبر 35 - 23

- بنها 34 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 35 - 22

- الزقازيق 34 - 24

- طنطا 33 - 21

- دمياط 29 - 22

- بورسعيد 27 - 21

- الإسماعيلية 35 - 23

- السويس 34 - 21

- العريش 30 - 22

- رأس سدر 35 - 20

- كاترين 27 - 16

- طابا 34

- الغردقة 37 - 27

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 27

- شلاتين 37 - 28

- حلايب 37 - 28

- أبو رماد 36 - 27

- رأس حدربة 35 - 28

- الفيوم 35 - 25

- بني سويف 36 - 27

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 36 - 25

- سوهاج 39 - 27

- قنا 40 - 28

- الأقصر 41 - 28

- أسوان 42 - 29

- أبو سمبل 41 - 30