الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتوجه تحذير عاجل
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كتب- يوسف عفيفي:
كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات القليلة المقبلة، حتى نهاية غد الجمعة، بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا.
وقال القياتي في تصريح لمصراوي، إن البلاد تشهد سحب وأمطار على القاهرة الكبرى والإسكندرية والسواحل الشمالية الشرقية (بورسعيد ودمياط) وسيناء بالكامل وخليج السويس ومدن القناة ومحافظات البحر الأحمر (الغردقة وراس غارب) وجنوب البحر الأحمر (حلايب وشلاتين) ومحافظات شمال الصعيد
وحذر القياتي، من نشاط الرياح على شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية ومحافظة البحر الحمر يكون مثير للرمال والأتربة ويؤدي إلى انخفاض مستويات الرؤية الأفقية بشكل كبير خصوصا على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.
وشهدت البلاد مساء الخميس، سقوط أمطار على جسر السويس وبعض مناطق من القاهرة الكبرى، مع سحب رعدية ممطرة، تتمركز على القاهرة الكبرى وشرق البلاد وشمال الصعيد ومناطق من الأسكندرية.
وأضافت الأرصاد، أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
سوق مصراوى
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