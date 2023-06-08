الطقس في 72 ساعة.. ذروة العاصفة الجوية وحالة عدم استقرار تضرب البلاد

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كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الخميس 08 يونيو إلى السبت 10 يونيو 2023.

وتشهد البلاد يوم الخميس 08 يونيو 2023 حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء و نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحياناً.

ويسود طقس معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

الخميس 08 يونيو

نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية

ومدن القناة وجنوب البلاد والصحراء الغربية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث (40:20 % تقريباً): على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة 09 يونيو

نشاط رياح : على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث (%30:20 تقريباً): على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

السبت 10 يونيو

نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.