عاصفة الخميس.. تنويه مهم من الأرصاد بشأن الطقس ومدة الأحوال الجوية السيئة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابى كثيف من السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية يغطى الصحراء الغربية يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وأوضحت في بيان لها، أنه من المتوقع أن يمتد الغطاء للداخل ليؤثر على مناطق من شمال ووسط الصعيد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى والدلتا والسواحل الشمالية الغربية مع تقدم الوقت، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تؤدى إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أنه تستمر حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال فترات الليل حتى نهاية يوم الخميس الموافق 8 يونيو.

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وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية، غدا الخميس 8 يونيو 2023.

وأوضحت الأرصاد في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" أن حالة عدم الاستقرار تتمثل في: ارتفاع في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

وأشارت إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يؤدي الى تدهور الرؤية الأفقية ولكن يكون أقل حدة عن الحالة الجوية السابقة (01 يونيو 2023) حيث يكون مصاحب لها سرعة هبات أقل شدة عن الحالة السابقة.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهدا أيضا، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ويصاحبها نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بمنخفض حراري (خماسيني) متمركز على الصحراء الغربية يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجة الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يتقدم للداخل مع تقدم الوقت ليؤثر على أغلب الأنحاء.