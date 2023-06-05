خالد البلشي: الثقافتين المصرية العمانية ضاربتني في عمق التاريخ



كتب- محمد شاكر :

تصوير هاني رجب

قال الكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، خلال فعاليات الملتقى الصحفي العماني المصري، والذي تنظمه جمعية الصحفيين العُمانية بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، في المتحف القومي للحضارة المصرية، إن هذا الملتقى يأتي بعد مشوار طويل من العمل المشترك المصري والعماني.

وأضاف: إن نقابة الصحفيين المصريين، يسعدها أن تشارك في هذا الملتقى بما يليق بأحلام الشعبين الشقيقين، هذا الملتقى لقاء بين ثقافتين ضاربتين في جذور التاريخ، وإذا كان للحضارة المصرية القديمة مكانة راسخة، فقد كان لسلطنة عمان دور مهم في التعاون الافريقي الآسيوي، وهو امتداد عربي مهم، والصحافة المصرية العمانية هي الأقدم بين الدول العربية.

وأكمل: إننا نقدر لجمعية الصحفيين العمانية، هذا الدور الذي تقوم به، مؤكدا أن توقيع بروتوكول التعاون بين النقابتين اليوم، ليس نهاية المطاف وإنما بداية لتعاون كبير يخدم الصحافة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ويشمل الملتقى، عدة فعاليات من بينها ندوة حوارية بعنوان (العلاقات العُمانية المصرية..تاريخ راسخ وعلاقات واعدة)، بمشاركة عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية والسفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية، وعدد من الوزراء ووكلاء الوزراء ونخبة من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين العُمانيين والمصريين.

وتناقش الجلسة الأولى والتي تأتي بعنوان ( العلاقات العُمانية المصرية) صورة عُمان في الأدبيات المصرية القديمة منذ نشأتها وتطورها عبر التاريخ، يتحدث فيها نخبة من الأكاديميين والمسؤولين من الجانبين، منهم عمرو موسى وزير الخارجية المصري والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.

وتتناول الجلسة الثانية والتي تأتي بعنوان (مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان ومصر) آفاق التطور وفرص الاستثمار بين سلطنة عُمان ومصر، ويتحدث فيها عدد من المسؤولين من الجانبين العُماني والمصري. أما الجلسة الثالثة والأخيرة والتي تأتي بعنوان(التأثير الإعلامي والثقافي على تعزيز العلاقات العُمانية المصرية) فتتناول، البعد الثقافي وتأثير الصحافة العُمانية والمصرية في تاريخ العلاقات العُمانية المصرية قديماً وحديثاً، ويتحدث فيها عدد من المسؤولين السابقين والأكاديميين، منهم الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام العُماني السابق.

كما يقام حفل غنائي وشعري غدا الثلاثاء الموافق 6 يوليو في الساحة الخارجية لمتحف الحضارة في تمام الساعة السابعة مساء ويستمر حتى التاسعة والنصف قبل موعد العشاء وختام الملتقى.