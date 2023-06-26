طرق تصنيع زيتون المائدة وتحديات التصدير.. تفاصيل برنامج تدريبي لـ"تكنولوجيا الأغذية"

كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار النشاط التدريبي لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ودوره في خدمة المجتمع؛ والذي يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية في قطاع التصنيع الغذائي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الفاقد خلال مراحل التصنيع لإنتاج غذاء صحي آمن بتطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية. وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه يتم تقديم الدعم الفني والتقني للعاملين في قطاع التصنيع الغذائي؛ لرفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي وتحسين قدراتهم الإنتاجية. ونظرًا للإقبال المتزايد من العاملين في مجال تصنيع زيتون المائدة، نظَّم المعهد برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "طرق تصنيع زيتون المائدة وتحديات التصدير"، لعدد من المستثمرين والعاملين في مجال تصنيع زيتون المائدة، ولأصحاب مزارع الزيتون، تحت رعاية د.شاكر عرفات، مدير المعهد، وإشراف د.عاطف سعد، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب .

وأشار عرفات إلى أن مصر تعتبر من أولى الدول في إنتاج زيتون المائدة؛ حيث يمثل زيتون المائدة 70% من إجمالي إنتاج الزيتون، واحتلت مصر المركز الأول عالميًّا عن محصول 2019/2020م والمعلن من قِبل المجلس الدولي للزيتون.

وتابع مدير المعهد: تتميز مصر بزراعة أصناف عديدة من الزيتون؛ منها أصناف زيتية، حيث تحتوي على نسبة زيت من 15- 20%، وأصناف لزيتون المائدة، بالإضافة إلى أصناف ثنائية الغرض تجمع بين صفات الأصناف السابقة، وتحتوي على نسبة زيت بين 15- 20%. وتتميز ثمار أصناف زيتون المائدة بعدة صفات؛ منها أن الثمار متوسطة إلى كبيرة الحجم، سميكة اللب، جذابة المظهر، ذات قشرة ملساء، ذات قدرة عالية على تحمل التداول، سهلة التصنيع، ذات نواة صغيرة ملساء غير ملتصقة باللحم، طعمها جيد بعد التصنيع وتتحمل الحفظ.

وأكد د.عاطف عشيبة، وكيل المعهد، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مجال تصنيع زيتون المائدة وتدريبهم على كل ما هو جديد في طرق تصنيع زيتون المائدة، وكذلك تصنيع زيتون مؤكسد من الزيتون الأخضر، بالإضافة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على خصائص جودة زيتون المائدة.