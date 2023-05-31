محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير أسفل محور كمال عامر بالعجوزة وحي شمال

كتب يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية أسفل مسار محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء العجوزة وشمال الجيزة.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، جاء ذلك للوقوف على نسب التنفيذ وسير العمل بالمواقع الجاري تطويرها وكذا المواقف وساحات الانتظار المستحدثة.

ووجه المحافظ، خلال مروره بتقاطع المحور مع الطريق الدائري نطاق حي شمال الجيزة، مسؤولي النظافة بالحى وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع ناتج أعمال التطوير أولاً بأول ومنع تراكم المخلفات أسفل وبمحيط المحور وبدء مخططات التطوير المقرر تنفيذها فور انتهاء الأعمال بكل قطاع لمنع ممارسة أي أنشطة عشوائية للحفاظ على المظهر الحضاري للأعمال، على أن تشمل المخططات توفير مواقف وساحات انتظار لمنع الانتظار العشوائي بمحيطها وإقامة أنشطة تجارية لخدمة المترددين عليها.

وفي نطاق حي العجوزة، تابع المحافظ سير العمل بالمواقف وساحات الإنتظار المستحدثة أسفل المحور بمنطقة أرض اللواء، مشدداً على رئيس الحي بالحفاظ على مستوى النظافة ومنع الإنتظار العشوائي خارج المواقف وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بسلم المشاة أعلى مزلقان أرض اللواء والمنطقة التجارية المقامة أسفله والتي من المقررة أن توفر منفذ حضاري للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين لتسهيل حركة المرور .