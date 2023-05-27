ذروة التغيرات الجوية.. الأرصاد: ارتفاع كبير في الحرارة وأمطار رعدية

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة بالأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، والتي تشهد تغيرات جوية سريعة على أغلب أنحاء البلاد.

وقالت منار غانم، لمصراوي، إنه متوقع اليوم أن يكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة وتسجل على القاهرة الكبرى 36 درجة نهارا بينما تصل إلى 42 في المناطق الجنوبية.

وأضافت أن درجات الحرارة الصغرى بدأت تتحسن خلال فترات الليل وتتراوح بين 22 و23 درجة ما يعني أن الجو اللطيف، محذرة من رياح مثيرة للرمال والأتربة تنشط اليوم.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة المعتادة في مثل هذه الأيام خلال السنوات الماضية كانت تتجاوز 40 درجة، لكن الفترة الحالية لم تصل إلى هذا الحد.

وتابعت: "يوجد فرص تساقط الأمطار موجودة بشكل كبير على المناطق الجنوبية ومستمرة منذ عدة أيام كأمطار خفيفة إلى متوسطة بينما رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال الأحمر، وتصل الأمطار إلى القاهرة".

وتابعت: "بداية من غد الأحد تنخفض درجات الحرارة بقيم وتصل لـ4 درجات، لتسجل الحرارة على القاهرة 31 حتى 32 درجة".