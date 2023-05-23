إنشاء مجتمع عمراني متكامل "12500 فدان".. رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد مشروعات الحزام الأخضر

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، والمهندس حسين إلهامي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس رمضان سالم، المشرف على مشروعات الحزام الأخضر، اليوم الثلاثاء، أعمال المشروعات الجارية بمنطقة الحزام الأخضر؛ والتي تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني متكامل بالمنطقة بمساحة إجمالية ١٢٥٠٠ فدان لجميع المراحل.

وأكد رئيس الجهاز استمرار دفع حركة سير العمل في كل المواقع، مع تأكيد الالتزام بالمواصفات وأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وطبقًا للقرار الوزاري رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٧ باعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة "الحزام الأخضر" بمساحة ١٢٤٩٤ فدانًا بمدينة ٦ أكتوبر.

جدير بالذكر أن منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر تنقسم إلى ثلاث مناطق؛ منها المنطقة الأولى من حوض 1 إلى حوض 16 بمساحة نحو 4500 فدان، وتضم المنطقة الأولى المشروعات التالية:

مشروع أعمال تنفيذ المرافق (طرق- مياه- صرف صحي- ري) من حوض (1: 16) ومتوقع الانتهاء منه خلال عام.

ووصل إجمالي شبكات مرافق نحو 236 كيلومترًا (76 كم شبكة مياه، 78 كم شبكة ري، 82 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار وخطوط طرد، عدايات دفع موجه أسفل خطوط شركة سوميد)، ويتضمن المشروع شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول نحو 85 كم. ويشمل المشروع أيضاً 5 محطات رفع صرف صحي.

مشروع أعمال تنفيذ الحارات الرئيسية لطريق (بوليفارد) الرئيسي بالحزام الأخضر بعرض 50م وبطول نحو 11كم في المسافة من محور العبور حتى الطريق الدائري الأوسطي وتنفيذ كوبري سيارات أعلى منطقة حرم سوميد والقطار الكهربائي السريع لربط مناطق الحزام الأخضر المختلفة ببعضها، والتي قطعها المرور السطحي للقطار الكهربائي السريع ومنطقة حرم خطوط سوميد للبترول.

وتعد المنطقة الثانية من حوض 17 إلى حوض 24 بمساحة نحو 2200 فدان.

ويشتمل المشروع على تنفيذ المرافق الرئيسية لمنطقة الحزام الأخضر (طرق- مياه- صرف صحي- ري) من حوض 17 إلى حوض 24، بإجمالي شبكات مرافق نحو 138 كيلومترًا (43 كم شبكة مياه، 38 كم شبكة ري، 55 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار).

ويتضمن المشروع شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول نحو 30 كم، وسيتم تنفيذ 4 عدايات دفع نفقي أسفل الطريق الدائري الأوسطي لخطوط المرافق المختلفة: عدد (2) عداية صرف صحي و(1) عداية مياه و(1) عداية ري.

وأكد المهندس عادل النجار على الشركات القائمة بالأعمال بضرورة العمل بكامل طاقتها في كل المواقع وسرعة دفع معدلات الأداء لنهو الأعمال في التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق أفضل معايير الجودة في التنفيذ والمطابقة للمواصفات الفنية المقررة وبشكل وإخراج محترم يليق بالمدن الجديدة وبالمنطقة كمجتمع عمراني جديد متكامل.

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