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BBC

نائب سفير مصر بـ "أبو ظبي": المواطنون أبدوا رضاهم عن سير الانتخابات الرئاسية

02:00 م السبت 02 ديسمبر 2023
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كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد محمود، نائب السفير المصري بأبو ظبي، إن السفارة المصرية في أبو ظبي، بدأت في استقبال المواطنين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية في الخارج.

وأضاف "محمود"، في تصريحات لمصراوي، أن المواطنين أبدوا رضاهم عن سير عملية التصويت بسلاسة، حيث تتم عملية التصويت في مدة لا تزيد عن دقيقة منذ بدء التسجيل وحتى مغادرة مقر اللجنة الانتخابية.

وأوضح نائب السفير المصري بأبو ظبي، أن الأجواء طيبة وعائلية، ونسب الإقبال تعكس مكانة الجالية المصرية في الإمارات.

السفير محمد محمود السفارة المصرية أبو ظبي الانتخابات الرئاسية

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