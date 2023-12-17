هل سيتم رفع الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الشهر الجاري؟.. خبيرة تُجيب

كتبت- داليا الظنيني:

توقعت سحر الدماطي الخبيرة المصرفية، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الشهر الجاري، موضحة أن التضخم انخفض عن الشهر الماضى وهو مؤشر جيد.

وأضافت الدماطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن رفع الفائدة له سلبيات من ناحية زيادة تكاليف الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات لتغطية التكلفة.

وأوضحت، أن زيادة الفائدة حتى لو ١% تؤدى إلى عجز فى الموازنة العامة للدولة تقدر بحوالى من ٣٠ إلى ٤٠ مليار جنيه.

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