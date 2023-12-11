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BBC

محافظ القاهرة: الانتخابات الرئاسية تسير بهدوء وشفافية

01:54 م الإثنين 11 ديسمبر 2023
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    الانتخابات الرئاسية
  • عرض 7 صورة
    الانتخابات الرئاسية
  • عرض 7 صورة
    الانتخابات الرئاسية
  • عرض 7 صورة
    الانتخابات الرئاسية
  • عرض 7 صورة
    الانتخابات الرئاسية
  • عرض 7 صورة
    الانتخابات الرئاسية
  • عرض 7 صورة
    الانتخابات الرئاسية
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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، محيط عدد من اللجان الانتخابية بمناطق وأحياء العاصمة المختلفة من بينها لجنة مدرسة فاطمة الزهراء بالموسكي، للاطمئنان على سير الانتخابات والتأكد من توافر الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

وأكد محافظ القاهرة، وفق بيان للمحافظة الاثنين، أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفي جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت في جميع لجان العاصمة لليوم الثاني دون معوقات.

وأشار اللواء خالد عبد العال، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أي شكاوى حتى الآن.

وأضاف محافظ القاهرة، أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره.

الانتخابات الرئاسية اللواء خالد عبد العال الانتخابات اللجان الانتخابية

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