الدكتورة مايا مرسي تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالدقي

كتبت- نور العمروسي:

أدلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، في مدرسة بدر بحي الدقي بمحافظة الجيزة.

ودعت "مرسي"، عقب الإدلاء بصوتها سيدات مصر للتصويت بكثافة وإيجابية من أجل مستقبل مصر، موضحة أن المجلس تلقى العديد من الطلبات لمساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم.

ولفتت إلى أن المجلس بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات يقوم بتقديم كل ما يستطيع في هذا الشأن قائلة: "لمسنا رغبتهم وحرصهم الشديد على المشاركة في اليوم الأول للانتخابات".

وأشارت إلى أنّ المجلس يتابع الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة في مختلف المحافظات بالصور والفيديوهات من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم يقرب من 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية بالإضافة إلى تخصيص غرفة عمليات لتلقى إستفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الإنتخابات على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية عبر الخط المختصر رقم "15115".

وأوضحت أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الإنتخابات الثلاثة وحتى غلق باب اللجان بهدف تلقى جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت، والتعرف على العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنها خلال توجهها للإدلاء بصوتها فى الإنتخابات الرئاسية 20240 تفقدت أكثر من لجنة لمتابعة سير العملية الإنتخابية ولاحظت كثافة السيدات مصطحبة لأبنائها وبناتها ولاحظت أيضاً توافد كبار السن أمام اللجان الانتخابية.

وأكدت على دور المرأة المصرية دائما وتثبت دائما حسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها وهذا ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة وهو ما ننتظره منها مرة أخرى في الإنتخابات الرئاسية 2024.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.