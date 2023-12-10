بالصور.. وزير التعليم العالي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

كتب- مصراوي:

أدلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، قبل قليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في لجنته بمدرسة سيزا نبراوي بالقاهرة الجديدة.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 4 مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة في توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.

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